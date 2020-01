Flamengo encaminha chegada de Léo Pereira; Bruno Henrique assina renovação nesta segunda

​A semana do Flamengo promete ser mais uma vez agitada. Os principais jogadores, que estavam de férias, se reapresentam nesta segunda-feira (27) e Bruno Henrique assinará a renovação contratual com o​ Rubro-Negro. Em recentes entrevistas, Bruno Spindel, dirigente flamenguista, já tinha falado que o acordo estava verbalmente acertado com o atacante, faltando apenas a famosa “canetada”.

A estrela do Mais Querido do Brasil recebeu sondagens de clubes do futebol chinês, mas optou por permanecer no Mengão e o novo vínculo deve ser por mais quatro anos. O salário do atleta será reajustado e o “BH” passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do clube da Gávea; especula-se que os valores chegam a R$ 1 milhão. Em outra ponta, os diretores do Fla estão muito próximos de fechar mais uma contratação.

O jornalista​ Gustavo Henrique informou que o Fla testá alinhando todos os detalhes para concretizar a chegada do zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR. O defensor deve chegar ao Ninho do Urubu para suprir a saída de Pablo Marí, que acabou de se transferir para o Arsenal e já está em Londres para realizar exames médicos. Ainda de acordo com o jornalista, o Fla topou pagar cifras próximas a 6 milhões de euros (R$ 27,6 milhões).

Nação, assim como na passada, esta semana será de muitas novidades no Flamengo. Saídas iminentes de Piris da Motta e Berrío, o detalhe final da negociação com Léo Pereira, além da confirmação de Gabigol e a provável chegada de um lateral-direito. A semana promete ⚫ — VitorOficial  (@Vitor9_oficial) January 26, 2020

Contudo, o repórter explicou que a expectativa é que as conversas com a diretoria do clube paranaense sejam concluídas nesta semana e, assim, Léo seja considerado o mais novo zagueiro do Mengão. As tratativas estão bastante avançadas e o Flamengo tem pressa para fechar o negócio: Nos bastidores, o planejamento do Fla é que o atleta já se apresente nos próximos dias e seja integrado junto com os outros companheiros.