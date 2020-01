Flamengo estuda rescindir contrato com atacante; lateral Mauricio Isla é oferecido ao clube

​Os dias no Ninho do Urubu foram bastante intensos. O Rubro-Negro confirmou as contratações de Michael, Thiago Maia e Pedro, além de ficar por detalhes de garantir a permanência de Gabigol de forma definitiva. Jorge Jesus também deve ter contrato renovado por mais uma ou duas temporadas. Assim, o ​Mengão já fica na frente dos rivais mais uma vez e é o grande favorito a ganhar mais títulos em 2020.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

A prioridade agora é olhar para a posição de lateral-direito. Vários nomes foram oferecidos recentemente, mas uma eventual negociação depende do aval de Jorge Jesus. Nos últimos dias, empresários que agenciam a carreira de Mauricio Isla procuraram a diretoria do Mais Querido do Brasil e sugeriram o jogador. A informação é do jornalista ​Mauro Sant’Anna. Com 31 anos, o chileno atua atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, e seu valor de mercado é de R$ 5,5 milhões.

Se o ciclo de contratações já está no final, o Fla passa a olhar com mais atenção para saídas de jogadores. O atacante Thiago Santos, que está convivendo constantemente com lesões, pode ter seu contrato rescindido. A notícia foi passada primeiramente pelo jornalista W​ilson Pimentel. O atleta tem contrato até o final deste ano, mas há grandes chances de ser liberado de forma antecipada.

O atacante é considerado talentoso, mas que não consegue ter sequência justamente devido as contusões. Na última temporada, Thiago estava na Chapecoense e não obteve grande destaque. Com as chegadas de vários jogadores para o sistema defensivo, o jovem de 24 anos perderá ainda mais espaço e Jorge Jesus já autorizou a iminente saída.