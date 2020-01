Flamengo ganha novo concorrente e terá que disputar permanência de Gabigol com clube inglês

​O Flamengo começou a pensar na temporada de 2020 após o Campeonato Mundial de Clubes. Em relação a uma das suas principais peças, Gabigol, o clube pretende manter o jogador, que pertence ao Inter de Milão, dona dos direitos econômicos do atleta. Porém, o clube carioca vai precisar disputar a permanência do atacante, visto que um clube inglês entrou forte na briga.

De acordo com o site ​GloboEsporte.com, neste domingo (5) o jornal inglês Express noticiou que o jogador estaria na mira do Chelsea e também sendo tratado como prioridade, já que sua contratação foi um pedido do técnico Frank Lampard. Além disso, os Blues devem entrar com tudo na disputa pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América de 2019.

Segundo a​ Fox Sports, Lampard tem a intenção de levar o centroavante para aliviar a pressão sobre o atacante Tammy Abraham. Para isso, o time inglês está disposto a envolver o também atacante Olivier Giroud nas negociações, ou seja, essa oferta pode ser muito perigosa para o Flamengo, visto que o jogador francês, de 33 anos, agrada a Antonio Conte, técnico da Inter de Milão.

Com Gabigol indo pro Chelsea eu ia atrás do Funes Mori. Não enxergo algum centroavante de ponta vindo da Europa pro Flamengo. — Messias Pontes (@messiaspont) January 5, 2020

Além disso, o Chelsea ainda tem mais uma vantagem. O clube, que foi punido pela Fifa e ficou sem poder contratar, terá 175 milhões de euros para investir em novas contratações, cerca de R$ 800 milhões. Sendo assim, dinheiro não será o problema do time para buscar reforços no mercado. O atacante, que está emprestado ao Flamengo, disputou 59 partidas e cravou 43 gols com a camisa do Rubro-Negro.