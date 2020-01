Flamengo mira lateral argentino e deverá apresentar proposta

​O ​Flamengo já anunciou duas novidades para a Nação visando a temporada de 2020. Foram contratados pelo Rubro-Negro o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e o atacante Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro. Ainda buscando mais nomes para o elenco do técnico Jorge Jesus, o clube agora deverá priorizar a contratação de um lateral, já que Rodinei deixou o clube para ir ao Internacional.

Segundo a informação do site ​Flaresenha, o Mais Querido deverá apresentar uma proposta pelo jovem lateral Marcelo Herrera, de 21 anos, que defende o San Lorenzo-ARG. O nome do jogador é presença constante em convocações das seleções de base da Argentina e o atleta estará presente na disputa do Pré-Olímpico que será disputado no mês de janeiro.

Marcelo Herrera tem, até o momento, 9 jogos pela equipe principal do San Lorenzo, visto que a temporada argentina começa no meio do ano, diferentemente do Brasil. São três gols e duas assistências em 2018/2019 em 20 jogos disputados. O Flamengo vive um imbróglio quanto a lateral direita. João Lucas estava em negociações com o Sport, mas deverá permanecer. Rafinha é o titular absoluto.

Segundo o site Transfermarkt, especialista em valores de transferências, Marcelo Herrera está avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 22,5 milhões). O polivalente jogador também já atuou como meia, aberto pelo lado direito. O contrato do atleta com o San Lorenzo, da Argentina, vai até 30 de junho de 2021. Herrera jogou a maioria das partidas até o final de 2019 como titular da equipe do país vizinho.