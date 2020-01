Flamengo transmite ao vivo o clássico contra o Fluminense no Youtube; ouça

O Flamengo está se preparando para começar a temporada com tudo. No Campeonato Carioca, o Rubro-negro entra em campo no segundo clássico da competição. Na noite desta quarta-feira, em jogo válido pelo estadual, o Rubro-negro mede forças com o Fluminense, em clássico de gigantes cariocas.

O torcedor está sendo muito prejudicado pelo imbróglio envolvendo a Rede Globo e o Flamengo. Como as partes não se acertaram pelos valores pedidos pelo Fla, todos os jogos do Flamengo na competição até o momento não estão sendo transmitidos ao vivo, nem na TV aberta ou fechada.

Porém, para contornar esse grande problema, o Flamengo esá transmitindo ao vivo o jogo no seu canal oficial no Youtube. O jogo é visto como muito importante para os jovens da base do Flamengo, já que no próximo jogo o técnico Jorge Jesus assume e vai colocar em campo todos os titulares.