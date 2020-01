Flamengo vê ‘operação Gabigol’ mais complexa após sondagens da Europa; entenda

Não é segredo que a maior preocupação do ​Flamengo para 2020 diz respeito ao seu principal goleador no ano que passou, Gabriel Barbosa. A situação envolvendo o camisa 9 se arrasta há meses e tornou-se ainda mais complexa após o início da janela de inverno na Europa, no dia 1 de janeiro. Com novos interessados no atleta, a ‘operação Gabigol’ ganhou contornos ainda mais delicados para o clube da Gávea.

​​Em primeiro lugar, como destaca o ​Blog do Rodrigo Mattos, o Flamengo se vê ‘de mãos atadas’ por ter sido colocado em compasso de espera pelo atacante. Gabriel já tem a proposta rubro-negra em mãos, mas ainda não deu sua resposta ao clube. Só a partir do ‘sim’ do atleta, se ele vier, o clube carioca poderá reabrir conversas com a Inter de Milão.

É bem verdade que o Rubro-Negro já havia costurado um acordo prévio com os italianos pela aquisição de Gabriel Barbosa: 16 milhões de euros. No entanto, este foi o valor ‘apalavrado’ entre as partes antes de novos clubes entrarem na jogada. As sondagens de times europeus ao atacante de 22 anos muda a situação do Flamengo e pode inflacionar a transação.

Até o momento, o West Ham (ING) desponta como principal interessado no futebol do brasileiro e pode vir à carga para sacramentar sua contratação em janeiro. Há um outro clube, de nome não divulgado, que também já abriu contato pelo camisa 9. O Flamengo tem consciência de que este novo ‘universo de possibilidades’ exigirá uma renegociação junto à Inter. Contudo, o clube carioca só abrirá novas conversas quando receber o sinal verde do jogador.