Flamengo x Fluminense | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Na próxima quarta (29), o ​Campeonato Carioca de 2020 terá o seu segundo grande clássico. Após encarar o Vasco na segunda rodada, o Flamengo agora desafia o Fluminense, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Flamengo x Fluminense ​Motivo: ​Quarta rodada do Carioca 2020 ​Data: ​29/01/2020 ​Hora: ​20h30 (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) ​VAR: ​Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) ​Onde assistir: ​Sem transmissão*

*por conta do desacordo entre Flamengo e TV Globo para o Estadual, nenhuma partida com o Rubro-Negro será exibida.

Prováveis escalações

​Provável Flamengo: ​Gabriel Batista; João Lucas, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Pepê, Rodrigo Muniz; Bill e Lucas Silva. ​Provável Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão (Matheus Ferraz), Luccas Claro e Egídio;​ Henrique, Hudson, Yago Felipe, Nenê; Matheus Alessandro, Felippe Cardoso.

O elenco principal do ​Flamengo se reapresentou nesta última segunda-feira (28) e iniciou sua preparação visando a Supercopa Brasileira contra o Furacão, no dia 16 de fevereiro. Por isso, o Rubro-Negro deve seguir com a estratégia de utilizar seu time de garotos nas primeiras rodadas do Estadual. Vitor Gabriel, em negociação com o Braga-POR, está fora.

Pelo lado do ​Fluminense, Odair Hellmann segue tratando o Carioca como uma oportunidade de ouro para conhecer melhor seu elenco e dar ritmo de jogo a todos. Hudson e Nenê, poupados do duelo contra o Bangu, podem retornar ao time titular. Ganso, que ainda não estreou em 2020, deve seguir em pré-temporada junto com Marcos Paulo e outras peças importantes.

Desempenho no Carioca 2020

​Flamengo ​Fluminense ​Macaé 0 x 0 Flamengo (18/01) ​Cabofriense 0 x 1 Fluminense (19/01) ​Vasco da Gama 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa (23/01) ​Flamengo 3 x 2 Volta Redonda (25/01) ​Bangu 1 x 5 Fluminense (26/01)

Os dois arquirrivais chegam à quarta rodada ainda invictos na competição, mas o Tricolor das Laranjeiras é o único clube dentre os quatro grandes com 100% de aproveitamento. Além do Fluminense, somente o Madureira ainda não perdeu pontos no Carioca de 2020.