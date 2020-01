Flamengo x Volta Redonda | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Sábado é dia de ​Flamengo! E mais uma vez no Maracanã. Pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual, o atual campeão carioca enfrenta o Volta Redonda. Depois de empatar com o Macaé e derrotar o Vasco da Gama, o time, muito embora tenha jogado no principal estádio do Rio de Janeiro as partidas anteriores, pela primeira vez entrará em campo como mandante na competição.

Ficha técnica​ Flamengo x Volta Redonda​ ​Data 25/01/2020​ ​Hora 18h (horário de Brasília)​ ​Local Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro Bruno Arleu de Araújo​ ​Onde assistir ​–

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Flamengo Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius e Luiz Henrique; Lucas Silva, Yuri César e Vitor Gabriel.​ ​Volta Redonda ​Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho, João Carlos.

Enquanto o grupo principal do Flamengo recém inicia os trabalhos de pré-temporada, a gurizada, até aqui com quatro pontos conquistados, é que segue representando o clube no Campeonato Carioca. A menos que ocorra alguma grande surpresa, o técnico Maurício Souza deverá repetir a escalação que iniciou o clássico contra o Vasco (vitória por 1 a 0) na última quarta-feira. Por sua vez, o Voltaço mantém a base que garantiu 100% de aproveitamento até aqui.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​FLAMENGO VOLTA REDONDA​ ​Santos 4 x 0 Flamengo (08/12) ​Volta Redonda 0 x 0 Remo (09/08)* ​Flamengo 3 x 1 Al-Hilal (17/12) ​Volta Redonda 2 x 2 Juventude (19/08)* ​Liverpool 1 x 0 Flamengo (21/12) ​São José 4 x 2 Volta Redonda (25/08)* ​Macaé 0 x 0 Flamengo (18/01) ​Volta Redonda 1 x 0 Botafogo (18/01) ​Vasco da Gama 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Volta Redonda 4 x 0 Cabofriense (22/01)

*Série C

NOSSO PALPITE

Muito embora o rival venha embalado pela campanha até aqui no Carioca, a vitória sobre o Vasco da muita moral para esse time do Flamengo. Há muitos jovens de talento, que pom fazr a diferença mesmo contra atletas mais experientes.

Palpite final: Flamengo 1 x 0 Volta Redonda.