Hoje inicia mais uma edição da Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo.

A Prefeitura de Penedo, através de suas secretarias, vem divulgando uma série de informações fundamentais para as pessoas que pretendem curtir a tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes.

A SMTT de Penedo traçou todo um planejamento para organização do trânsito durante o período do evento. As ruas da Orla Ribeirinha serão fechadas a partir das 18h, de quinta à sábado, para garantir apenas o trânsito de pedestres até o acesso da festa, confira o mapa:



FLANELINHAS

Em entrevista à rádio Penedo FM, o Superintendente da SMTT, Ricardo Araújo, falou sobre os flanelinhas que vêm de fora para cobrarem taxas absurdas aos motoristas em locais públicos. Segundo ele, esse tipo de ação será combatida pelo SMTT e também pela Polícia Militar, que já foi avisada e irá agir contra esse abuso. A orientação é de quem flagrar qualquer indivíduo cometendo essa prática irregular, alertar a uma autoridade policial ou a um agente da SMTT para que providências sejam tomadas.

LEI SECA

Também na entrevista, o representante da SMTT alegou que já entrou em contato com o Comando da Polícia Militar e a mesma confirmou que blitz da Lei Seca estará na cidade para coibir motoristas que insistem em fazer uso de bebida alcoólica e dirigir, colocando não só a vida deles em risco, mas como de pessoas que transitam a pé ou se locomovem com os veículos.

“No ano passado tivemos o apoio da Lei Seca e comemoramos nenhuma ocorrência grave durante todo o evento” ressaltou Ricardo Araújo.

SEGURANÇA

A assessoria do 11º BPM confirmou um efetivo de 150 policiais no evento, além dos agentes da Lei Seca, Cavalaria da Polícia Militar e também do apoio aéreo para qualquer situação eventual. A Secretaria de Cultura também divulgou a quantidade de 150 seguranças privados que ajudarão na segurança da Festa do Bom Jesus de Penedo. A exemplo dos outros anos, toda área que compreende a festa será monitorada por câmeras de segurança.

AO VIVO

A Prefeitura de Penedo também transmitirá todos os shows ao vivo pela sua página no Facebook. O empresário da KL Filmagens, responsável pela cobertura em áudio e vídeo, contou para redação do Boa Informação que seis câmeras irão garantir aos que não puderam ir até à cidade, curtir os shows como se estivessem lá. Tudo isso com qualidade de alta definição.

CAIXA TÉRMICA

Através de um post de internet, a Prefeitura Municipal divulgou o que pode e o que não pode levar na Arena Bom Jesus, local onde a maioria das pessoas irá assistir os shows.

O evento está marcado para às 21h no Campo do Sinimbu, Orla de Penedo e terá a banda maceioense, Marcafé, como a primeira a abrir a programação artística, confira a ordem das bandas: