Florida Cup: saiba quais são os 27 jogadores que compõem a delegação corinthiana

​O ​Corinthians já está nos Estados Unidos para mais uma disputa da Florida Cup. Esta será a primeira competição do Timão sob o comando do técnico Tiago Nunes, que levou 27 jogadores para terras norte-americanas.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​POSIÇÃO RELACIONADOS (com numeração)​ ​Goleiros ​Cássio (12), Walter (27), Filipe (40) e Matheus Donelli (22) ​Laterais ​Fagner (23), Lucas Piton (6) e Sidcley (16) ​Zagueiros ​Gil (4), Pedro Henrique (34), Danilo Avelar (35), Bruno Méndez (14), Léo Santos (15) e Marllon (13) ​Meio-campistas ​Camacho (20), Cantillo (8), Gabriel (5), Mateus Vital (22), Ramiro (28) e Richard (25) ​Atacantes ​Luan (7), Everaldo (37), Gustagol (19), Janderson (31), Boselli (17), Vagner Love (9), Madson (29) e Matheus Davó (33)

Na quarta-feira, a equipe enfrenta o New York City. Depois, no sábado, o duelo será contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Ambas as partidas ocorrerão no Exploria Stadium. Ao longo dos sete dias em que a delegação a permanecerá na Florida, haverá nove treinamentos, que também servirão de base para a estreia no Campeonato Paulista – na quinta-feira, dia 23, o Corinthians pega o Botafogo-SP, em Itaquera.

Corinthians está prestes a vender Cássio, isso porque a Universal está interessada em contar com o goleiro para ser o príncipe da Disney. a Universal aproveita o momento que o Corinthians está orlando disputando a Flórida Cup para conversar com diretoria alvinegra. — Bruno Passos (@bruno92_sccp) January 13, 2020

Do grupo alvinegro, três nomes são ausência. Os meias Pedrinho e Araos, que estão, respectivamente, com as seleções brasileira e chilena em preparação para o Pré-Olímpico, e o lateral Michel Macedo, que ficou no Brasil para um trabalho de reequilíbrio muscular, são as ausências. Em compensação, Luan, Cantillo e Matheus Davó, contratados para 2020, são as principais novidades, bem como os retornos de Pedro Henrique e Camacho. “Gosto de vir jogar esse torneio. É bom estar com o grupo fechado. Alguns jogadores novos vão se ambientar, e a gente se acostuma com o jeito de cada um. Queremos começar o ano com o pé direito”, afirmou o volante Gabriel.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.