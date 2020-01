Flu mantém rotina de prejuízos com o Maracanã e vê crescer “pedido” da torcida

​A temporada de 2020 começou, e o ​Fluminense segue enfrentando um problema que foi realidade em 2019: a dificuldade em tornar o Maracanã rentável em jogos de menor apelo. Mesmo com o aumento no preço dos ingressos e insistentes testes para evoluir em aspectos desta administração, a partida contra a Portuguesa manteve o cenário do ano passado.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Tendo em mente que, uma reforma das Laranjeiras ainda parece distante, Onde você acharia que seria um bom lugar pro Fluminense passar a mandar os jogos? Tendo em mente os prejuízos com o Maracanã. — Daily Flu (@DailyFlu) January 25, 2020

Na comparação com o último jogo do Campeonato Brasileiro, o valor do bilhete dobrou (passou de R$ 20,00 para R$ 40,00), só que o público foi quatro vezes menor. Com 10.142 presentes, o prejuízo foi de R$ 353.460,09. Segundo análise do ​Uol Esporte, houve a redução da chamada despesa operacional, mas alguns custos subiram como o aluguel do estádio (de R$ 90 mil para R$ 120 mil), os camarotes (de cerca de R$ 15 mil para pouco mais de R$ 34 mil), afora o aparecimento de contas de consumo, que não existiam e apontam para R$ 70 mil.

Diante deste cenário, os torcedores voltaram às redes sociais para defender a revitalização das Laranjeiras, que seria um estádio para 15 mil pessoas e que abrigaria tranquilamente partidas com pouco público, como as do Estadual, fases iniciais da Copa do Brasil e até contra adversários de pouco porte no Brasileirão. Enquanto isso não acontece, restou ao técnico Odair Hellmann fazer um apelo. “É final do mês, o torcedor tem que pagar contas. Se puder botar o preço mais barato também ajuda, né?”, disse ele. Neste domingo, em Moça Bonita, o Flu enfrenta o Bangu, a partir das 16h, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Até aqui, o time tem 100% de aproveitamento.

Para mais notícias do Fluminense, clique ​aqui.