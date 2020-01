Fluminense aguarda situação de Fred e nem pensa em “plano B”, diz site

​Nesta segunda-feira (27), o ​Cruzeiro volta a se reunir com o atacante Fred para tentar definir a situação do camisa 9. O jogador de 36 anos não aceitou a readequação salarial proposta pela diretoria do clube mineiro e dificilmente segue em Belo Horizonte. O centroavante e seu estafe ainda têm valores a receber da Raposa.

A notícia é boa para o ​Fluminense. Segundo informações do site ​NETFLU, a cúpula de futebol do Tricolor das Laranjeiras tem Fred como prioridade absoluta para ser a referência do ataque do clube e aguarda o desfecho em Belo Horizonte para entrar no negócio.

A publicação informa ainda que a diretoria carioca não trabalha com “Plano B” e que descartou outras possibilidades reais na espera pelo ídolo do Time de Guerreiros. A equipe teria recusado o argentino Emmanuel Gigliotti, do Toluca, do México, por aguarda a situação de Fred.

O Fluminense nunca escondeu o desejo de trazer o camisa 9 de volta para o Rio de Janeiro. Fred também já demonstrou interesse em retornar ao clube das Laranjeiras. Em outros momentos, a negociação seria impossível, mas com a reformulação e grave crise no Cruzeiro, a situação se torna viável.

se o fred voltar pro fluminense eu vou em todos os jogos — samiramis (@samiramisx_) January 27, 2020

O presidente do clube, Mário Bittencourt, espera aproveitar o carinho e a idolatria que o atacante tem pelo Fluminense para avançar com as negociações e também para impulsionar o novo plano de sócios-torcedores, que deve ser lançado em breve. O centroavante seria o ‘rosto’ do projeto.