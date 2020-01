Fluminense mantém base e briga por reforços estrangeiros

​ Nesta terça-feira (7), o Fluminense voltou a movimentar o mercado em busca por reforços. O tricolor avançou nas negociações para ​manter o volante Allan e se aproximou de um acordo por Hudson, do São Paulo. O clube ainda definiu mais dois novos alvos para temporada 2020.

O objetivo é melhorar o time para alçar voos mais altos. Assim, a diretoria expandiu os olhares para outros países do continente e desejam contar com o volante Andrés Cubas, do Talleres, da Argentina, e com o meia-atacante Michel Araújo, do Racing, do Uruguai. A informação é do ​UOL Esportes.

O paraguaio naturalizado argentino Cubas foi revelado pelo Boca Juniors e atualmente defende o Talleres. Com passagens pelas divisões inferiores da seleção argentina, o jogador se destaca por sua qualidade no passe e pela força defensiva, com interceptações e desarmes. O tricolor tem a concorrência dos gigantes Boca e River Plate e vê a negociação como difícil.

O ​Fluminense recebeu ofertas de diversos representas e tinha interesse no jovem Kevin Quevedo, mas desistiu da tratativa pelos casos de indisciplina do atleta. Assim, o tricolor tenta a contratação de Michel Araújo. Aos 23 anos, o atacante disputou 32 partidas na última temporada, marcando 6 gols e dando 5 assistências.

Até agora Fluminense lutando para os que já estão, ficar.. esperando as ótimas contratações 路‍♂️ — Matheusᶠᶠᶜ (@mathsouzatlg) January 7, 2020

O Tricolor das Laranjeiras ainda não anunciou nenhum reforço, mas conseguiu manter peças importantes do elenco, como o lateral Gilberto, o zagueiro Nino e Yuri. A diretoria espera contar também com os experientes Egídio e Henrique, do Cruzeiro, com o volante Yago Felipe, do Vitória, e ainda com os atacantes Caio Paulista, ex-Avaí, e Felippe Cardoso, ex-Santos.