Fluminense segue ‘tímido’ no mercado e sinaliza elenco enxuto para 2020

​Onze despedidas e nenhum reforço anunciado. O mercado do ​Fluminense, até este sábado (4), gera preocupação e inquietação em seu torcedor, que já começa a temer um novo ano de dificuldades esportivas ao clube. A explicação para o mercado cauteloso está nas dificuldades financeiras vividas pelo Tricolor e pela determinação da atual diretoria, comandada por Mário Bittencourt, em não comprometer ainda mais os combalidos cofres tricolores.

​​Como destaca o ​UOL Esportes, a cautela do Tricolor Carioca no mercado de transferências já sinaliza que o elenco para 2020 será ainda mais enxuto em relação à temporada passada. Até aqui, o time das Laranjeiras realizou apenas algumas movimentações pontuais: oficializou seu novo treinador, comprou os direitos econômicos do zagueiro Nino, renovou com Gilberto e está próximo de garantir a permanência de Yuri.

Outras negociações consideradas vitais como Caio Henrique e Allan estão em compasso de espera, mas com o Fluminense em situação evidente de desvantagem. Ambos estão no radar de outros clubes da Série A, com propostas mais fortes em relação ao Tricolor. Entre os reforços especulados estão os atacantes Caio Paulista e ​Felippe Cardoso, além do meia Yago. Os três atuaram na Série A em 2019, por Avaí, Ceará e Goiás, respectivamente.