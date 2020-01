Fluminense x Portuguesa-RJ | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Após ter seu ​pontapé inicial no último final de semana, o Campeonato Carioca 2020 já está em sua segunda rodada. O Fluminense, que estreou com ‘pé direito’ na competição, buscará sua segunda vitória na próxima quinta-feira (23), quando recebe a Portuguesa-RJ no Maracanã. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Fluminense x Portuguesa-RJ​ ​Motivo: ​Segunda rodada do Carioca 2020 ​Data: ​23/01/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Wagner do Nascimento Magalhães ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

Ao que tudo indica, o Carioca continuará sendo um laboratório de testes para Odair conhecer a profundidade e qualidade de seu elenco, afinal, diversos jogadores importantes seguem como baixa no ​Fluminense: Marcos Paulo, Evanilson, Yuri Lima, Frazan, Fernando Pacheco, Nino, Henrique e Michel Araújo são as ausências.

Pelo lado da Lusa, o técnico Rogério Corrêa deve manter a mesma formação da estreia contra o Madureira. Dono da camisa 10, Romarinho é o grande destaque da equipe.

​Provável Fluminense: Marcos Felipe; Gilberto, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Orinho (Egídio); Hudson, Dodi, Miguel, Ganso (Nenê); Matheus Alessandro e Felippe Cardoso. ​Provável Portuguesa: ​Jefferson; Luis Gustavo, Marcão, Guerra e Diego Maia; Maicon, Muniz, Romário, Chay e André Silva; Jhulliam.

Estreias e retrospecto histórico

Crédito da foto: Divulgação/Portuguesa RJ

Na primeira rodada do ​Carioca, o Fluminense bateu a Cabofriense por 1 a 0, sendo o único dos quatro grandes a começar a competição com triunfo. A Lusa, por sua vez, não teve a mesma sorte diante do Madureira, sendo derrotada pela vantagem mínima.

O retrospecto histórico entre essas equipes aponta vantagem esmagadora ao Fluminense: 57 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas em 68 confrontos totais. A maior vitória da história do confronto data de 1936, quando o clube das Laranjeiras aplicou impiedoso 10 a 0 na Lusa Carioca.

Nosso palpite

Apesar do número altíssimo de desfalques e da estreia não ter convencido seu torcedor, o Tricolor das Laranjeiras terá pela frente um dos rivais mais modestos da competição. É difícil imaginar uma grande exibição do time de Odair Hellmann nesta segunda rodada, pela falta de ritmo e entrosamento de um elenco ainda em formação, mas é favorito diante da Lusa.

Palpite final: Fluminense 2 x 1 Portuguesa-RJ