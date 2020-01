Focado(a) na dieta: aprenda a fazer shake de açaí ou de melancia com chia

Quer variar os lanches intermediários? Uma opção é preparar um shake de açaí ou melancia com chia. Essas receitas são super práticas de fazer e oferecem vários nutrientes ao organismo. A Mundo Verde apontou os benefícios das frutas e chia. Confira:

O açaí é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres, desempenhando papel importante na prevenção do câncer e redução dos níveis de colesterol. Além disso, é rico em vitamina C e fortalece o sistema imunológico. Já a semente de chia é rica em ômega 3, que auxilia na redução de colesterol e da pressão arterial. É uma boa fonte de fibras, que estão relacionadas à saciedade e ao bom funcionamento do intestino.

Shake de Melancia

Foto: reprodução



Ingredientes:

– 4 xícaras (chá) de melancia em cubos

– 2 xícaras (chá) de morango picado

– Suco de 1/2 limão

– 1 colher (sopa) de semente de chia

– Folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata a melancia, o morango e o suco de limão. Coe e misture o líquido às sementes de chia. Deixe hidratar por cerca de 15 minutos (a chia engrossa o shake). Coloque a hortelã no fundo do copo e acrescente o shake e o gelo.

Rendimento: 2 copos

Calorias: 130 por porção

Shake de Açaí

Foto: reprodução



Ingredientes:

– 50 g de polpa de açaí orgânica congelada

– 5 unidades de uva

– 3 morangos

– 200 ml de água de coco

– 1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo:

Higienize bem as frutas. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar com uma consistência espessa. Beba em seguida.

Rendimento: 1 copos

Calorias: 215 kcal por porção