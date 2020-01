Fora de hora: Conmebol comete gafe e gera irritação na torcida do Boca Juniors

A Conmebol esteve no ‘olho do furacão’ no sábado (4), por um motivo pra lá de curioso. Em uma de suas redes sociais oficiais, a maior entidade do futebol sul-americano publicou uma arte especial parabenizando o Boca Juniors pelos seus 115 anos de existência. O problema é que o clube argentino está bem longe de celebrar seu aniversário.

O Boca Juniors completará 115 anos de fundação no dia 3 de abril deste ano, ou seja, só daqui há três meses. A gafe do setor de comunicação não foi perdoada, gerando reação instantânea na rede social e nítido mal-estar entre os torcedores xeneizes, que aproveitaram a ‘derrapada’ para tecer críticas à entidade e ao seu atual presidente, Alejandro Domínguez.

#Boca El grosero error de la Conmebol en su cuenta oficial 🔷🔶👎 La entidad que nuclea el fútbol sudamericano posteó hoy un saludo al Xeneize por sus 115º años pero la fecha se cumple…¡el 3 de Abril! 🥴 pic.twitter.com/UjIVx4thkU — TyC Sports (@TyCSports) January 4, 2020

