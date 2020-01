Fora do Flamengo, Paulo Pelaipe é o novo diretor-executivo de clube paulista

​ Fora do ​Flamengo , Paulo Pelaipe está de emprego novo dentro do futebol. O cartola deixou o rubro-negro no dia 6 de janeiro após não renovação de seu vínculo com o clube para a temporada 2020. A não extensão contratual repercutiu nas redes sociais.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Pelaipe era um dos principais personagens do Mais Querido no ano passado e foi especulado em diversos clubes do estado de São Paulo. Em 2019, o dirigente era um dos homens de confiança de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do rubro-negro, e participou da montagem do elenco multicampeão.

Em nota, o São Caetano oficializou acerto com o cartola e reforçou que o novo diretor-executivo vai trabalhar apenas no Azulão em 2020, descartando sondagens e especulações de outros clubes. O Red Bull Bragantino surgiu como um dos interessados em Pelaipe.





O experiente profissional conta com duas passagens pela Gávea (2013 e 2019) e também passou por Coritiba, Vasco, Grêmio, Criciúma, Corinthians e Fortaleza.

​Foto: Reprodução / Flamengo