Fora dos planos de Dorival Júnior, Athletico-PR empresta meio-campista ao Atlético-GO

Contratado por duas temporadas, o técnico Dorival Júnior ​vai montando seus planos para o ​Athletico-PR. Neste sábado (04), o clube encaminhou a contratação de Felipe Vizeu por empréstimo de um ano, o Furacão superou a concorrência do ​Botafogo, que também tinha interesse no atleta.

Outro nome que estaria próximo do Athletico é o atacante Carlos Eduardo, que pertence ao Palmeiras. O ponta não está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo e dificilmente permanecerá para o decorrer da temporada. As tratativas com o Furacão estariam avançadas e o palmeirense deve ser emprestado até o fim de 2020.

Apesar dos prováveis reforços, o time vermelho e preto também define saídas e emprestou João Pedro ao Atlético-GO por um ano. O jogador, inclusive, já foi anunciado pelo Dragão. O meia não estaria nos planos de Dorival e o empréstimo era bem visto pelos mandatários do paranaense.

O contrato de João Pedro com o Athletico-PR vai até dezembro de 2022. Na última temporada, o atleta de 22 anos atuou pelo Paraná, jogando 29 partidas, com quatro gols e um assistência, atuando por 1.880 minutos. De acordo com o site Transfermarkt, o atual valor de mercado do meio-campista é de 500 mil euros, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Fabio Wosniak/Atlético-PR