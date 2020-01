Fora dos planos de Valentim, atacante que pertence ao Botafogo encaminha acerto com o Cartagena-ESP

​As tratativas do ​Botafogo com o meio-campista Honda se encaminham para um desfecho positivo. O Fogão, inclusive, já chegou a um acordo com o atleta, restando apenas pequenas questões burocráticas para o negócio ser oficializado. A expectativa é que o martelo seja batido até o próximo domingo (02).

“Após Honda recuar com algumas exigências, o Botafogo enviou o contrato para o estafe do jogador hoje à noite. Empresário Marcos Leite, que conduz o negócio, informou ao Fogão Net que resta apenas a assinatura do japonês, esperada nesta quinta-feira (30/1)”, informou o jornalista ​Carlos Eduardo.

Próximo da contratação do japonês, o Glorioso terá a saída de Vinícius Tanque. O jogador não está nos planos do técnico Alberto Valentim para o decorrer do ano e, de acordo com o jornalista​ Venê Casagrande, do jornal O Dia, o atleta recebeu uma proposta do Cartagena, da Espanha.

Os valores da oferta ainda não foram revelados, mas, é possível que o negócio seja concretizado em breve, já que a janela de transferências da Europa fecha nesta sexta-feira (31). O contrato do atleta de 24 anos com o Estrela Solitária vai até dezembro e, de acordo com o site Transfermarkt, o atual valor de mercado é de 150 mil euros, cerca de R$ 705 mil reais.