Fora dos planos do Galo, Hulk é emprestado ao Paraná; atacante de R$ 58 milhões do Boca é alvo

Nos planos do técnico Rafael Dudamel, o ​Galo bateu o martelo e definiu a manutenção de Nathan, que pertence ao Chelsea, da Inglaterra, por mais seis meses. O vínculo com a equipe azul vai até junho, ou seja, o mesmo tempo de contrato que terá com o Galo. A expectativa para um acerto era desde dezembro e só agora foi oficializado. ​

Com a manutenção do meia, o time mineiro vai pra cima em busca de novos reforços, tendo o atacante como uma das prioridades. Nos últimos dias, o nome de Cristian Pavón, que pertence ao Boca e está emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, vem sendo especulado nos bastidores, porém ​de acordo com o jornalista Lucas Tanaka, não existe nenhuma negociação no momento. O atual valor de mercado do argentino é de 12,80 mil euros, cerca de 58 milhões de reais.

“Respondendo a inúmeras perguntas sobre Cristian Pavón: O que pude apurar com pessoas ligadas ao Atlético e uma pessoa ligada ao Boca, é que neste presente momento não tem nada, nenhuma negociação em andamento. Clube segue no mercado atrás de um camisa 9. A ver”, escreveu o repórter.

​​Atletas que não estão nos planos vão tendo seu futuro definido e nesta segunda-feira (13), o time preto e branco emprestou o lateral-esquerdo Hulk ao Paraná. A negociação é por empréstimo de uma temporada. O contrato do lateral com o Galão da Massa vai até o fim de 2022.

Créditos da foto: B​runo Cantini/Divulgação/Atlético-MG