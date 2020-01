Fortaleza anuncia contratação em definitivo do zagueiro Paulão

O Fortaleza tem como grande trunfo até o momento no mercado de transferências a permanência do treinador Rogério Ceni, um dos maiores responsáveis por levar o Leão do Pici a resultados históricos em 2019, como a conquista da vaga na Copa Sul-Americana, por exemplo. Sendo assim, o clube terá calendário cheio em 2020, com um número recorde de competições por disputar.

Um dos jogadores destaques na campanha do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Paulão, que estava emprestado pelo Internacional até o final de 2019, ficou sem contrato com a equipe gaúcha. Este motivo abriu a possibilidade de que o defensor assinasse em definitivo com o ​Fortaleza, e o clube ​anunciou a novidade que empolgou os torcedores neste domingo (5).

Segundo a publicação feita pelo clube em suas redes sociais, Paulão, de 33 anos, seguirá no elenco da equipe cearense para a temporada de 2020. Juntamente a ele, até o momento, as demais opções de Rogério Ceni para a zaga são: Juan Quintero, Jackson e Roger Carvalho. Não está descartada a contratação de mais um atleta para a posição, que perdeu Adalberto após o Brasileirão.

A renovação de Paulão é um acerto do @FortalezaEC. O Tricolor começa o ano com 4 zagueiros remanescentes de 2019. Pode ser um detalhe não importante para muitos, mas pra Rogério Ceni, começar o ano com zagueiros adaptados ao seu modelo de jogo faz toda a diferença. Isso pesou. pic.twitter.com/mxLwyHRL5h — André Almeida (@andrealmeidac) January 5, 2020

Antes de chegar ao Leão do Pici, no meio da temporada de 2019, Paulão vinha disputando a Série B pelo América-MG. Após sua chegada, foram 12 partidas com a camisa do Fortaleza e dois gols marcados. O experiente defensor também acumula passagens por Vasco, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Guangzhou Evergrande, Grêmio Barueri e o clube que o revelou para o futebol, o ASA de Arapiraca.

​Foto: ​Júlio Caesar/O POVO