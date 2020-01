Fortaleza estuda contratação de volante brasileiro após atleta romper com o Genoa-ITA

O ​Fortaleza vai se preparando ​para voltar aos trabalhos visando a temporada de 2020. Com algumas saídas no elenco confirmadas, o Tricolor de Aço segue mapeando o mercado para anunciar novos reforços. A depender da aceitação de Rogério Ceni, o clube poderá confirmar a chegada de um volante que tem experiência e várias passagens pelo futebol europeu, segundo o Jornal ​O Povo.

A publicação informa que o Fortaleza já estabeleceu contato com o volante Sandro Raniere, de 30 anos, que está livre no mercado após rescindir seu contrato com o Genoa-ITA. Emprestado para a Udinese na última temporada do futebol europeu, um aval de Rogério Ceni é aguardado pela diretoria do clube para dar prosseguimento nas negociações.

Revelado pelo Internacional de Porto Alegre, o jogador conquistou a Copa Libertadores de 2010 e a Copa Sul-Americana de 2008 pelo clube gaúcho. Logo após, foi vendido ao Tottenham, da Inglaterra e disputou as Olimpíadas de 2012 pela Seleção Brasileira. Acumula também passagens pelo Queens Park Rangers-ING, Antalyaspor-TUR, Benevento-ITA e West Bromwich-ING.

Aos torcedores do Fortaleza que me mandaram mensagem, vamos lá: Sandro disputou 26 jogos na última temporada, ficando 14 jogos de fora.

O jogador deu uma assistência, levou oito cartões amarelo e jogou 1.316 minutos, 50 minutos de média por partida. — João Miguel Dia (@joaomigueldia) January 8, 2020