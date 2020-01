Foto viral de Zeca Pagodinho vira tatuagem na pele de fãs

A história começou despretensiosa. Em 2014, Zeca Pagodinho saía de uma reunião com sua equipe de mídias digitais, na Barra da Tijuca, e resolveu ajudar a chamar um táxi para que o pessoal voltasse para casa. A turma que trabalha com o sambista fez questão de registrar o momento, à época — o sambista segurava um copo de chope no momento em que fazia sinal para os amarelinhos.

Pois bem. Fato é que, desde então, essa foto tem viralizado. Vários fãs e admiradores de Zeca tatuaram a cena na pele. Algumas dessas homenagens foram postadas na conta do Instagram do cantor, nesta terça-feira.

O sambista fazendo sinal com o chope na mão serviu para decorar tornozelos, panturrilhas e braços de fãs de Zeca.

