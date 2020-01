Mais uma vez o site Boa Informação realizou a confraternização em alto estilo.

O Boa Informação esteve presente no Penedo Náutico 2020 que teve como a maior atração do evento o cantor Saulo Fernandes (ex-banda Eva). A festa foi sensacional e a alegria tomou conta do ‘Barco do Boa’.

A confraternização teve um apoio dos biscoitos D’Lícia, Sabor do Reino e Ícone Informática, aos quais queremos agradecer!

Confira as melhores fotos do evento: