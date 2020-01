Fred está fora do Cruzeiro e já não treina mais com o grupo, crava jornalista Maicon Mendes

​O momento do Cruzeiro é de reconstrução. A nova diretoria prometeu realizar uma limpa no setor administrativo e, principalmente, no elenco. Isso está acontecendo e vários funcionários e jogadores já deixaram a Raposa. O principal objetivos dos diretores é conseguir colocar a instituição novamente nos trilhos e, assim, pensar em voos maiores em um futuro a médio e longo prazo.

Todos os jogadores que permanecerem no clube terão diminuição nos vencimentos salariais. Fábio, Edílson e Léo já aceitaram receber menos para permanecer no ​Cruzeirão Cabuloso. Por outro lado, quem está de malas prontas para sair é o centroavante Fred: o jornalista ​Maicon​ Mendes, repórter da TV Bandeirantes, cravou a saída do goleador e diz que o medalhão já não treina mais com o grupo principal.

O atacante estava negociando para ficar na Raposa, mas não teria aceitado a proposta feita pelos dirigentes celestes e o acordo ficou inviável. O artilheiro já recebeu sondagens de Fluminense e alguns clubes do exterior, principalmente do futebol Asiático. Desde que retornou ao clube mineiro, o jogador recebe salário na casa dos R$ 800 mil; valor muito acima do que o teto salarial estipulado para 2020, que é de no máximo R$ 200 mil.

Até por isso, o Cruzeiro busca um novo atacante no mercado da bola e mira atletas que sejam “bons e baratos”. Além de Fred, Sassá também já saiu e rumou para o Coritiba por empréstimo. Sem os dois atacantes, Adilson Batista deseja ter um jogador para a posição e pretende ajudar a cúpula cruzeirense a encontrar esse atleta no futebol brasileiro. Contudo, ainda não há nenhuma negociação avançada.

