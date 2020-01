Fredy Guarín cede na negociação e faz uma única exigência para renovar com o Vasco por mais um ano

​Fredy Guarín chegou com uma aposta no Vasco e firmou contrato de três meses. O colombiano fez bons jogos e deixou a torcida vascaína esperançosa de que, em 2020, pudesse deslanchar e brilhar com a camisa do Gigante da Colina. No entanto, a renovação de contrato ficou emperrada e o jogador acabou deixando o futuro em aberto e ficou disposto a ouvir outras propostas de times do exterior.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

O acordo ficou distante no final de dezembro e isso fez com que a diretoria Cruz-Maltina ficasse pessimista. No entanto, houve uma reviravolta nas tratativas e há uma grande chance de o jogador permanecer em São Januário. O jornalista ​Fábio Azevedo, dos canais Fox Sports, informou que o volante deseja ficar no Vascão e faz uma única exigência para decretar “o fico”: deseja receber pelo menos o salário atraso do mês de novembro do ano passado.

O comentarista Flavio Dias, do canal “​Atenção, Vascaíno”, também trouxe uma nova notícia sobre a negociações e revelou que o clube carioca já iniciou uma conversa com o empresário do atleta para renovar por mais uma temporada. Se tudo acontecer como os dirigentes vascaínos esperam, o colombiano assinará novo vínculo nos próximos dias e o anúncio será feito como uma forma de presentear os torcedores.

Informação de Flávio Dias, do @AVascainos: Vasco já iniciou os contatos com o empresário de Fredy Guarín para a renovação de contrato por uma temporada. O jogador e o agente sabem que é ano de eleição e o presidente do clube pode não ser mesmo em 2021. : Rafael Ribeiro/Vasco pic.twitter.com/M2LfHtmVjY — NewsColina! (@newscolina) January 8, 2020

Fredy Guarín caiu nas graças da torcida em pouquíssimo tempo e o jogador recebe bastante elogios nas redes sociais. Em cada postagem relacionada ao volante, há inúmeras mensagens pedindo a sua permanência e que fique no Vascão por muito tempo. Esse carinho também é um dos fatores importantes para o jogador ceder nas tratativas e pensar, de forma concreta, em ficar no Gigante da Colina.