Futebol nunca é demais, mas Supercopa ‘renovada’ merece todas as críticas

​No último domingo (12), o Real Madrid superou seu arquirrival Atlético, nas penalidades, para se sagrar campeão da Supercopa da Espanha 2019/20. Foi a primeira edição do torneio sob novo formato, com quatro participantes e sistema de semifinais/final, disputada em solo saudita. Apesar do nível das partidas não ter deixado a desejar, a competição recebeu duras e merecidas críticas da opinião pública.

​​Em primeiro lugar, está escolha da Arábia Saudita como sede para o evento. Além de revelar uma completa desconexão com aspectos político-sociais que envolvem a região, essa decisão evidenciou como a Federação Espanhola prioriza o lucro em detrimento da qualidade de seu produto. Expor quatro elencos a uma logística complexa com a temporada a pleno vapor – sendo que esses mesmos quatro clubes estarão em campo já nas próximas semanas pelas oitavas de final da ​Champions League -, escancara como a entidade que deveria proteger seus atletas simplesmente não se importa com potenciais impactos no calendário de clubes.

A consequência direta de uma escolha de sede tão questionável foi a baixíssima procura de torcedores espanhóis para acompanhar o torneio in loco. O King Abdullah Sports City passou longe de estar tomado nos três jogos do evento, e os que lá estiveram, eram de esmagadora maioria de locais curiosos em ver estrelas madridistas ou o seis vezes melhor do mundo do ação, ​Lionel Messi .

Supercopa da Espanha jogada na Arábia Saudita, no meio da temporada.. Os clubes nao deveriam aceitar isso — Matheus Braz (@BrazzAfc) January 8, 2020