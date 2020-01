Futuro de Vanderlei também deve determinar “casa” de outro goleiro santista em 2020

​O ​Ceará estava acertado com o goleiro Jean, ex-São Paulo. Mas a revolta da torcida fez o clube voltar atrás. Agora, o time tem interesse em Vladimir, do ​Santos, mas os paulistas aguardam o desfecho da negociação de Vanderlei com o ​Grêmio para definir o futuro do atleta.

Caso Vanderlei seja realmente negociado com o Tricolor, a tendência é de que Vladimir seja mantido no elenco para 2020, uma vez que João Paulo e John, outros nomes disponíveis para Jesualdo Ferreira, ainda não reúnem a experiência suficiente para serem alternativas imediatas.

Diante de todo este cenário, apenas uma situação e certa: Everson seguirá como titular do Santos. O próprio treinador já confirmou esta escolha. Sendo assim, a tendência é que a direção, se Grêmio e Vanderlei chegarem a um acordo, não dificulte a liberação do arqueiro de 35 anos. A partir disso, Vladimir também saberá onde jogará nesta temporada. As informações são do ​Uol Esporte.

