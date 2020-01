Futuro em aberto: Corinthians precisa dar destino a três atletas que estavam emprestados

Entre o final de 2019 e o início de 2020, o ​Corinthians já deu destino a 19 jogadores com os quais mantinha contrato. Agora falta definir a situação de outros três: os volantes Richard e Jean e o atacante André Luis.

Logicamente que agora o Corinthians com Tiago Nunes muda a postura de programático pra ofensivo. Um técnico que gosta do time que ataca em bloco e defende muita compactação. Toque de bola saída de bola. Marcação de todos. É outra ideologia de futebol! — LUAN 🏆🏆 (@LuanSarcastico2) January 3, 2020

Richard foi comprado ao término de 2018 junto ao Fluminense e assinou vínculo por quatro temporadas, mas não caiu nas graças do técnico Fábio Carille​. Assim, acabou emprestado ao ​Vasco da Gama, onde poderá permanecer, uma vez que seu novo treinador, Abel Braga, já manifestou publicamente o desejo de contar com o atleta. André Luis, por sua vez, chegou ao Parque São Jorge junto com o colega e pelo mesmo período – veio da Ponte Preta -, mas foi cedido ao Fortaleza. Agora, cogita-se que possa ser incluído na negociação com o ​Goiás para viabilizar a contratação do atacante Michael. Por fim, Jean, que está no Corinthians desde 2016, tem apenas duas partidas realizadas com a camisa alvinegra. Nos últimos dois anos, defendeu o Botafogo, por empréstimo.

Vcs já estão preparados para: “O Corinthians vai mudar. O técnico Tiago Nunes chamou o Camacho” — 95 Versos (@willsdias_) January 3, 2020

Nos próximos dias, o futuro do atacante Clayson e do meia Sornoza também deverão ser encaminhados. O avante será vendido ao ​Bahia, que irá adquirir 20% de deus direitos econômicos, enquanto o equatoriano jogará por empréstimo na LDU. Ambas as negociações depender de trâmites finais para a oficialização.

