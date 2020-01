Gabigol manda recado para Luan e deseja boa sorte no Timão

O Corinthians acertou a contratação de Luan ainda no ano passado, jogador que chegou em Itaquera com grande expectativa da torcida, tendo a oportunidade de dar a volta por cima no Timão. O jogador é muito querido por muitos atletas de outras equipes, sendo Gabigol um deles, atleta que jogou no ano pasado com a camia do Flamengo.

Os dois se encontraram em Florianopólis, onde passam Férias. Em uma foto publicada no Instagram, Gabigol desejou boa sorte ao jogador no Corinthians, onde Luan jogará as próximas temporadas.

” E mais uma vez estamos aqui. Te amo, Rei da América, e boa sorte no Timão”, dissse Gabigol. Luan jogará no Corinthians para buscar se reerguer na carreira, mesmo jovem, o jogador não conseguiu repetir o mesmo futebol que demonstrou em 2017, onde foi muito importante para o Grêmio na conqusta da Libertadores da América.