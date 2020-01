Gal Costa traz show ‘A Pele do Futuro’ para Salvador em Fevereiro

A cantora baiana Gal Costa volta a Salvador com única apresentação do show A Pele do Futuro, desta vez na Concha Acústica do TCA, no dia 14 de fevereiro, às 19h. Para ela fazer show na Concha é algo especial “Gosto muito de fazer a Concha Acústica, que tem um público maravilhoso”, revela.

Foto: Divulgação

Em fevereiro de 2019, ela lotou o Teatro Castro Alves na estreia do show que traz um repertório recheado de canções inéditas de compositores das mais variadas gerações, além de novas versões para seus maiores sucessos em 53 anos de carreira.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, ou no site Ingresso Rápido.

SERVIÇO:

Gal Costa – A Pele do Futuro

Quando: 14 de fevereiro de 2020 (sexta-feira), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Pista: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Camarote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia),

Classificação indicativa: livre