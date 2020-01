Gal Costa traz turnê ‘A Pele do Futuro’ para Salvador em Fevereiro

Estreada em dezembro, a turnê de lançamento do álbum “A Pele do Futuro”, de Gal Costa, chega a Salvador no dia 01 de fevereiro. A apresentação será na Sala Principal do TCA, a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$50 e R$200.

Foto: Reprodução

No palco, a cantora apresenta músicas inéditas do novo trabalho, como “Palavras no Corpo” (Silva/Omar Salomão) e “Sublime” (Dani Black), e ainda outras escritas por Gilberto Gil, Djavan, Adriana Calcanhotto, Nando Reis, Jorge Mautner e Marilia Mendonça, entre outros nomes das mais variadas gerações.

Quando: 1 de fevereiro de 2019 (sexta-feira), 21h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), das filas A a W

R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), das filas X a Z5

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), das filas Z6 a Z11