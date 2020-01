Galo busca reforços e Rui Costa tem autorização para fechar com meia-atacante, velocista e lateral

​ O Atlético-MG é um dos clubes brasileiros que está muito forte em busca de reforços no mercado da bola. Com ajuda do Banco BMG, o ​Galo prioriza trazer reforços pontuais para acabar com praticamente todas as carências do elenco. A intenção da diretoria atleticana é entregar um grupo qualificado nas mãos do treinador Rafael Dudamel, que chegou recentemente e já pediu alguns jogadores nos bastidores.

De acordo com o portal “​Fala Galo”, o diretor de futebol atleticano, Rui Costa, tem autorização para fechar três contratações: um meia-atacante, um ponta esquerda velocista e um lateral-esquerdo. Essas são as posições que o comandante do clube mineiro deseja para iniciar nesse primeiro semestre do ano. O dirigente do Atlético já está em contato com empresários para fechar os negócios.

Nomes já estão sendo cogitados internamente, mas para não sofrer com a concorrência de outros clubes brasileiros, o Galo mantém em sigilo, pelo menos por enquanto, as identidades dos atletas. Os diretores entendem que o mercado está muito inflacionado, especialmente com o Flamengo disputando praticamente todas as contratações e, até por isso, as tratativas se tornam bastante difíceis.

Lateral esquerdo, ALEX TELLES .. jogador do Porto de Portugal..chega pra jogar — Fernando Galo doido (@Fernandogalodoi) January 12, 2020

O projeto do Alvinegro é brigar de igual de igual com outros grandes do futebol brasileiro em 2020. O clube não conquista um grande título desde 2014, quando venceu a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, o maior rival. Para isso acontecer, o Atlético está reformulando o elenco e “mira” em atletas com bastante qualidades técnicas, para não errar em eventuais contratações.

​Imagem: Bruno Cantini/Divulgação/Atlético-MG