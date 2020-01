Galo mira em Róger Guedes; investidor pode ajudar com R$ 50 milhões

​O plano de Rafael Dudamel é montar um bom time e colocar o ​Atlético-MG nas primeiras colocações nos campeonatos neste ano. O técnico mira grandes jogadores no mercado e caberá ao presidente Sérgio Sette Câmara, atender aos pedidos do treinador que chega com grande prestígio após um grande trabalho comandando a Seleção Venezuelana.

Apesar da busca, é inegável que o time mineiro terá ainda mais baixas. Neste domingo (12), surgiu a notícia que o zagueiro Gabriel, que foi um dos destaque do Botafogo no ano passado, estaria negociando com o Internacional, que busca a contratação de um defensor, tendo o atleticano como um dos principais alvos.

Com riscos de ter ainda mais baixas, o time preto e branco também busca atletas de peso e de acordo com o site ​’Globo Esporte’, estaria tentando o retorno de Róger Guedes, que joga atualmente pelo S handong Luneng, da China. O clube, inclusive, já teria feito uma oferta oficial para ter o atacante em definitivo.