Galo se aproxima de novo reforço, e site revela as condições do negócio de R$ 23 milhões

É questão ​de tempo. O ​Atlético-MG já tem tudo alinhavado para anunciar a contratação de Guilherme Arana. E o negócio com o lateral-esquerdo que pertence ao Sevilla, da Espanha, deve girar na casa dos 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 23 milhões. E os moldes deste acordo já estão alinhavados, como confirma o ​Uol Esporte.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Antigamente quando um lateral ou ponta chegava a uma certa idade era adaptado no meio campo com Cafú, Eder Aleixo, Manccine Paulo Bayer e Junior foi assim. Guilherme Arana está vindo ai quem sabe pode haver uma adaptação dele ou Fábio Santos de meia.

HOJE TEM GALO ! — jose maria oliveira (@ofalador125) January 26, 2020

Em um primeiro momento, o jogador, que é esperado em Belo Horizonte na terça-feira, ficará emprestado por dois anos ao custo de 3 milhões de euros (R$ 13,8 milhões). Se participar de no mínimo 60% das partidas, o Galo fica na obrigação de comprar os direitos pagando mais 2 milhões de euros (R$ 9,2 milhões).

Irira Ser Top Amanhã Na Hora Do Jogo o Galo Anunciar Guilerme Arana e Mais Um Grande reforço! — “Dudamel é Galo Doido Único Da Série A” (@breno10diego) January 25, 2020

O valore referente ao empréstimo será repassado ao Sevilla, da Espanha, em duas prestações de 1,5 milhão de euros (R$ 6,9 milhões). A primeira servirá como entrada para se obter a liberação, e a segunda terá sua quitação em 2021. Caso ocorra a aquisição em definitivo, o pagamento se dará à vista, com o Atlético-MG ficando com 90% de Arana, cujo atual contrato vai até 30 de junho de 2022. Ele é o quinto reforço do clube para a temporada.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.