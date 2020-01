Garotos do Sub-20 tendem a ganhar espaço com Adilson no Cruzeiro; conheça

​Com mais de uma dezena de saídas já confirmadas e lutando para conseguir anunciar reforços ​dentro da realidade do clube, o Cruzeiro deve iniciar a nova temporada com um elenco jovem, predominantemente formado por garotos formados nas categorias de base do clube.

​​Além de alguns nomes já bem conhecidos pelo torcedor celeste – como Maurício, promovido aos profissionais ainda em 2019 -, a Raposa tende a subir alguns nomes de sua equipe Sub-20, eliminada da Copinha pelo Oeste-SP na última terça-feira (14). Apesar da queda precoce na competição, alguns jogadores que integram o time de juniores estão bem cotados junto à comissão técnica de Adilson Batista e devem ser aproveitados no elenco principal.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, os nomes que estão na mira do comandante celeste são o volante Jadsom e os meias Marco Antônio e Caio Rosa. O primeiro já atuou no profissional em uma ocasião, ainda sob comando de Mano Menezes. Marco Antônio, de 19 anos, é um camisa 10 clássico que soma múltiplas convocações às seleções de base. Caio, por sua vez, é um ponta veloz e habilidoso, que chega bem à área e tem bom poder de finalização. Todos têm contratos longos ainda por cumprir com o clube mineiro.

Em um ano que vamos depender muito do desempenho da base já comecem a exercitar a paciência e não fiquem queimando jogadores por causa de pênalti perdido. Vida que segue galera, são garotos e estão começando ainda. Vão amadurecer. — CRUZEIRO ÉS MINHA VIDA! 🇮🇹🇫🇲 (@baudocectt) January 15, 2020

Além dos três citados, Adilson Batista chegou a dar indícios, durante entrevista coletiva, que monitora e pode aproveitar a atual dupla de zaga do Sub-20 do ​Cruzeiro: Jonathan e Paulo, este último de apenas 17 anos.