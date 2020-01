Gerente do Santos implementa novo sistema de renovações para atletas da base

Ao longo dos últimos anos, vimos o ​Santos, até com certa frequência, esbarrando em grandes dificuldades para renovar contratos de seus jogadores, especialmente aqueles oriundos de sua base. Pensando em tornar esse processo mais eficiente e sem entraves, o clube mudou o seu procedimento/sistema de renovação contratual.

Como destaca o ​UOL Esportes, o responsável pela implementação deste novo sistema é Jorge Andrade, gerente da base alvinegra. Em entrevista, o dirigente explicou como funciona o novo procedimento, com categorizações e bonificações baseadas em feitos/produtividade.

“Criamos uma programação, uma linha de cargos e salários dentro das categorias, de acordo com condições/orçamento do clube. Trabalhamos com meritocracia, as coisas vão acontecendo de acordo com a produtividade do atleta. Ninguém vai chegar no profissional sem as condições de profissional, mas as coisas tem que ser conquistadas de acordo com o estabelecido dentro dos níveis. Se o atleta conquistar mais, óbvio que vai ser reconhecido pelo clube. O que acontece é que às vezes o atleta ainda não conquistou e já quer na frente”, afirmou.

Espero que com o trio William Thomas, Jorge Andrade e Renato, o Santos possa mudar o seu departamento de futebol de patamar, sendo mais profissional e redigindo melhor os contratos de seus jogadores – É o mínimo que se espera. — Márcio leme 🐳 (@marciolleme) January 4, 2020

Além da implementação deste novo sistema, o gerente santista apontou outra questão emergencial que já foi identificada e corrigida: “Fizemos ajustes contratuais de atletas que estavam bem defasados, alguns sem contrato de formação. Ainda estamos em fase de análise e conhecimento. Temos que estar mais bem organizados administrativamente em relação contratual com os atletas, inclusive no início. Hoje nenhum atleta a partir dos 14 anos fica sem contrato de formação. É uma coisa que regularizamos imediatamente”, concluiu.