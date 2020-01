Getafe-ESP devolve volante e Palmeiras tem 6 jogadores ainda na “barca”; Luxa já definiu elenco

​ Na tarde desta terça-feira (14), o Getafe, da Espanha, devolveu ao ​Palmeiras o jovem jogador Gabriel Furtado, de 20 anos, que estava na equipe de Madrid desde julho de 2019 e tinha contrato previsto até julho de 2020.

Ainda não se sabe o motivo oficial do regresso antes do tempo do jogador, mas ele vinha sendo aproveitado pela equipe B do Getafe. De acordo com o site alemão Transfermarkt, foram 10 jogos disputados na Segunda División B, sendo seis como titular e quatro saindo do banco de reservas.

Polivalente, atua no meio-campo como volante, mas também joga na zaga. Natural de Taubaté-SP, o jogador foi revelado pelo Paraná Clube, chegando ao Alviverde em 2017 por empréstimo e, posteriormente, em definitivo. No Campeonato Brasileiro de 2017, participou de 45 minutos de uma vitória do Palmeiras por 2 a 1 ante a Ponte Preta.