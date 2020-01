Getafe x Real Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​O Campeonato Espanhol está de volta. E um dos postulantes ao título entra em campo como visitante neste sábado naquela que é a última rodada do primeiro turno. O Real Madrid, do técnico Zinedine Zidane, enfrenta o Getafe podendo, até mesmo, assumir a ponta da tabela. Com 37 pontos, o time ocupa a segunda colocação – atrás do Barcelona, que está com 39. O final de semana, assim, promete fortes emoções.

Ficha técnica​ Getafe x Real Madrid​ ​Data 04/01/2020​ ​Hora ​12h (horário de Brasília) ​Local ​Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe ​Onde assistir ​Fox Premium

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Getafe ​Soria; Suarez, Djene, Cabrera e Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Molina e Mata. ​Real Madrid Courtois; Carvajal, Varane, Nacho e Mendy; Casemiro, Valverde e Kroos; Isco, Rodrygo e Benzema.​

Sexto colocado em La Liga, o Getafe não poderá contar com Mathias Olivera, suspenso, além de Enric Gallego e Markel Bergara, lesionados. A equipe pode, inclusive, alcançar o quarto posto e entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Já o Real segue sem poder escalar com Eden Hazard e Marco Asensio, no departamento médico, enquanto o capitão Sergio Ramos cumprirá suspensão.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

GETAFE​ REAL MADRID​ ​Eibar 0 x 1 Getafe (08/12) ​Real Madrid 2 x 0 Espanyol (07/12) ​Getafe 3 x 0 Krasnodar (12/12)* ​Club Brugge 1 x 3 Real Madrid (11/12)*** ​Getafe 2 x 0 Valladolid (15/12) ​Valencia 1 x 1 Real Madrid (15/12) ​El Palmar 1 x 2 Getafe (18/12)** ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Villarreal 1 x 0 Getafe (21/12) ​Real Madrid 0 x 0 Athletic Bilbao (22/12)

*Liga Europa

**Copa do Rei

***Liga dos Campeões da Europa

NOSSO PALPITE

Vai dar Real. Muito embora o Getafe jogue em casa e venha mostrando um futebol que o fez terminar 2019, por exemplo, à frente de times como o Valencia, quem luta pelo título e corre atrás do líder e maior rival não se pode dar ao luxo de perder na retomada da competição.

Palpite final: Getafe 1 x 3 Real Madrid