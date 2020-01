Gigante em campo e fora dele: Prass é um tiro certeiro dado pelo Ceará

​” FERNANDO PRASS É DO VOZÃO! O gigante goleiro chega ao ​Ceará para jogar a temporada 2020.” Foi assim que o time nordestino anunciou a contratação de seu mais novo camisa 1. E Prass é gigante mesmo. Tem muito a colaborar com a equipe alvinegra.

é difícil ver alguém q vc gosta com outra pessoa mas já imaginou como vai ser ver o fernando prass com a camisa do ceara — daniela (@danidamasco_) January 9, 2020

Neste momento, a idade é o de menos. Aos 41 anos, o goleiro se sente em condições de atuar em alto nível, sendo este o primeiro passo para o reforço realmente dar certo. Além disso, em um clube que tem seus limites (não é por estar na Série A que luta por grandes títulos), contar com alguém com tanta história no futebol é algo a influenciar até na postura dos mais novos.





Pela personalidade de Prass, ele não está indo para o Ceará para ganhar dinheiro ou se aposentar. Está indo porque entende que tem cacife para contribuir. Partindo deste princípio, o Vozão acertou em cheio na escolha do nome depois de tentar Jean e sondar Vladimir. O ex-palmeirense não é gigante apenas na altura ou na envergadura. É gigante no currículo, no caráter, na integridade. Em campo, tem tudo para dar conta do recado. Imagine só ele sendo um dos protagonistas de uma eventual retomada de hegemonia estadual por parte do clube? Ou ajudando a equipe a ter uma campanha sem percalços no Brasileirão?

Fernando Prass é do Ceará. Baita reforço pro Vovô. Líder, experiente, campeão… e ainda em grande fase. Um ano de contrato. Sexta já estará em Fortaleza. — Andrei Kampff (@AndreiKampff) January 9, 2020