Giro do dia: resumo e destaques da fase de grupos da Taça Kaiser 2020

​Com um formato diferente em relação à edição passada, a ​Taça Kaiser 2020 trouxe o triplo de emoção os fãs de futebol raiz. Com seis equipes participantes divididas em dois grupos de três, a competição garantiu um sábado cheio, recheado de bola rolando. Os vencedores de cada uma das chaves se garantiram na decisão do torneio, que será disputada no próximo domingo (26), às 10h, no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte. Quer um resumo de como foi o primeiro dia de Taça Kaiser e seus principais destaques? A gente traz para você!

Vasco da Gama (MG) 5 x 1 Inter FC (MG)

Vasco e Inter foram responsáveis por ‘inaugurar’ a Taça Kaiser 2020 e não decepcionaram. Em um jogo bastante movimentado e bem disputado, acabou prevalecendo o maior fôlego do time de Esmeraldas. Mas não se engane com o marcador: até o início do segundo tempo, o Vasco vencia apenas por 2 a 1 e o jogo seguia em aberto, até que brilhou a estrela de um artilheiro sobre o qual falaremos a seguir…

Craque do jogo: Luiz ‘L9’ – Vasco da Gama

Luiz não saiu jogando entre os titulares do Vasco de Esmeraldas, mas precisou de menos de 45 minutos para provar que é matador: entrou no decorrer do segundo tempo e anotou três gols, decidindo o duelo em favor de sua equipe e largando na frente na disputa pela artilharia.

“Fico muito feliz, expectativa foi maravilhosa para a estreia, nós estávamos aguardando há mais de um mês, se preparando, e o nosso grupo é muito forte (…) Consegui fazer três gols ali, graças a Deus e aos passes dos meus companheiros, que me serviram bem”

Salto do Norte (SC) 1 x 2 América (MG)

Abrindo as ações no grupo B, Salto do Norte e América fizeram uma partida mais cadenciada e de menos oportunidades claras de gol em relação ao jogo anterior. O time catarinense abriu o placar com Rodrigo, cobrando pênalti, mas o América de Uberlândia foi valente e conseguiu uma valiosa virada na segunda etapa. O grande nome do jogo, no entanto, não veio de nenhum dos dois sistemas ofensivos…

Craque do jogo: Luiz Fernando ‘Bob’ – América

Em um primeiro tempo mais favorável ao Salto do Norte, o goleiro do América foi fundamental para manter sua equipe viva no confronto. Ainda fez defesas importantes na segunda etapa, garantindo o resultado favorável ao time de Uberlândia.

EC Fortaleza (PR) 0 x 6 ​Vasco da Gama (MG)

Após vencer sua primeira partida por 5 a 1, o Vasco entrou para o segundo duelo precisando de uma vitória simples para garantir a conquista do grupo A e, consequentemente, vaga na final da Taça Kaiser 2020. Jogando o fino, o time cruzmaltino não só conquistou um novo triunfo, como emplacou mais uma goleada na competição, desta vez contra os paranaenses do Fortaleza. O nome do confronto? Vocês já sabem!

Craque do jogo: Luiz ‘L9’ – Vasco da Gama

Depois de sair do banco para anotar três gols em menos de 45 minutos, Luiz, o ‘L9’, começou jogando entre os titulares nesta segunda partida. E o desempenho foi ainda mais espetacular: quatro gols anotados, chegando à sete na competição. Tá voando, o camisa 9 cruzmaltino!

América (MG) 2 x 0 Gaúcho ​FC (RS)

No quarto jogo do dia, a situação do América era a mesma do Vasco na partida imediatamente anterior: uma nova vitória já garantiria o time de Uberlândia na final da Taça Kaiser. O Gaúcho FC bem que tentou evitar que a decisão da competição fosse conhecida antes da conclusão da fase de grupos, mas a organização, maior vigor físico e qualidade do sistema defensivo do time mineiro acabaram prevalecendo.

Craque do jogo: Xandinho – América

Forte no apoio e nas finalizações, o lateral-esquerdo foi incansável nos dois jogos do América neste sábado, contribuindo demais na produção ofensiva da equipe, mas sem negligenciar o sistema defensivo. Seu sonho é um só: levar o troféu de campeão para Uberlândia.

“Agradeço pela oportunidade de estar disputando a Taça Kaiser, esse prêmio é fruto de um grande trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos (…) Agora é trabalhar, descansar um pouquinho que amanhã tem mais e, se Deus quiser, a gente possa conseguir o nosso título de campeão”, vibrou o camisa 6.

Inter FC (MG) 1 x 3 EC Fortaleza (PR)​

Com a final já sacramentada, Inter e Fortaleza entraram em campo apenas para cumprir tabela no grupo A. Jogando pela honra de deixar a competição com pelo menos uma vitória, a equipe do Paraná surpreendeu, se impôs e dominou as ações em grande parte do confronto. Apesar de Tikinho (camisa 10) ter feito um grande jogo, o prêmio de craque da partida foi, com justiça, para o ‘xerife’ do Fortaleza neste confronto.

Craque do jogo: Lê – Fortaleza

Ele não foi titular na primeira partida do Fortaleza no torneio, mas fez toda a diferença durante a segunda. Além da ótima atuação defensiva – ganhando a grande maioria dos embates no um contra um -, o camisa 3 ainda deixou sua marca.

Gaúcho FC (RS) 0 x 10 Salto do Norte (SC)​

Talvez não para o time derrotado, mas encerrar a fase de grupos com a maior goleada do dia é ‘fechar com chave de ouro’. Foi assim que o Salto do Norte concluiu sua participação na Taça Kaiser 2020: dominando do início ao fim e não tirando o pé do acelerador em momento algum. Sobrando fisicamente em relação ao rival, o time catarinense ‘passeou’ na partida, em especial esse cara que citaremos a seguir…

Craque do jogo: Rodrigo – Salto do Norte

Na maior goleada do dia, brilhou a estrela do camisa 9 do time catarinense, que ganhou todas no corpo e aterrorizou a defesa do Gaúcho durante os 90 minutos. Anotou incríveis sete gols na partida e se colocou forte na briga pela artilharia da competição.

“Respeitamos nosso adversário, não desrespeitamos nenhum momento, jogamos sempre pra frente, fazendo os gols. Estamos de parabéns. Infelizmente o nosso objetivo que era levar o troféu para Blumenau não conseguimos, mas, nossa equipe tá de parabéns”, disse o artilheiro.