Giro do mercado: as principais movimentações da Série A neste início de janeiro

​Até o início desta semana, a janela transferências brasileira estava pra lá de morna, bem ​diferente do que nos habituamos a acompanhar nos últimos anos. Palmeiras e São Paulo, dois dos grandes protagonistas de mercado em 2018/19, adentraram janeiro sem anunciar novos reforços, algo bastante inesperado se tratando de duas potências nacionais.

Contudo, o cenário de ‘calmaria’ no mercado da ​Série A sofreu uma pequena reviravolta nos últimos dias, com algumas movimentações bem importantes sendo oficializadas. A seguir, listaremos as principais contratações anunciadas por clubes da elite nacional nestes primeiros nove dias de 2020:

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Atlético-MG

Além de oficializar o venezuelano Rafael Dudamel como seu comandante para 2020, o clube mineiro agitou bastante o mercado nesta semana, anunciando as contratações do meia Hyoran (ex-Palmeiras), do volante Allan (ex-Fluminense) e do jovem meia-atacante colombiano, Dylan Borrero. O primeiro veio via empréstimo e os demais foram comprados pelo Galo.​

Athletico Paranaense

O Furacão se preocupou bastante em tentar qualificar o seu sistema ofensivo, anunciando dois reforços para o setor: o ponta Carlos Eduardo (ex-Palmeiras) e o meia-atacante Marquinhos Gabriel (ex-Cruzeiro). As duas negociações foram via empréstimo.

​Bahia

O meia Daniel, que jogou pelo Fluminense em 2019, foi o primeiro acertar com o Tricolor de Aço para 2020. Nos últimos dias, a equipe de Roger Machado fechou com mais dois nomes: o volante Jadson (ex-Cruzeiro) e o ponta Clayson (ex-Corinthians).

Botafogo

O Alvinegro Carioca se antecipou no mercado e já sacramentou seis contratações para 2020. A mais recente delas foi a do meio-campista Bruno Nazário, que defendeu o Furacão em 2019.

Corinthians

Após abrir bem o mercado com as contratações do meia-atacante Luan e do volante Cantillo, o Timão conseguiu repatriar o lateral-esquerdo Sidcley, que atuou no time paulista em 2018.

Flamengo

Campeão de quase tudo em 2019, o Rubro-Negro faz movimentações pontuais cirúrgicas para qualificar seu elenco. O atacante Pedro Rocha (ex-Cruzeiro) e o zagueiro Gustavo Henrique (ex-Santos) foram as aquisições recentes dos cariocas, que ainda prometem mais.

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras anunciou as chegadas dos atacantes Felippe Cardoso (ex-Ceará) e Caio Paulista (ex-Avaí), além do meio-campista Yago Felipe, que atuou pelo Goiás em 2019. Outros reforços já treinam nas Laranjeiras como Henrique (volante) e Egídio (lateral-esquerdo), mas ainda não foram oficializados pelo time carioca.

Grêmio

Nos primeiros dias de janeiro, o clube gaúcho anunciou a chegada do volante Lucas Silva, de vasta história no Cruzeiro. O Imortal Tricolor também está bem próximo de oficializar Caio Henrique, lateral-esquerdo que atuou no Fluminense em 2019.

Internacional

Sonhando em ser bastante competitivo com Eduardo Coudet, o Colorado foi ao mercado e trouxe duas peças para seu sistema ofensivo nos últimos dias: o ponta Marcos Guilherme e o meia Thiago Galhardo, um dos destaques do Brasileirão 2019 pelo Ceará.

Santos

​Tímido no mercado de transferências até o momento, o Peixe só teve de novidade, neste início de janeiro, a chegada de seu novo treinador: o português Jesualdo Ferreira.

Outras movimentações da Série A

Atlético-GO: Caio (volante), Renato Kayzer (atacante), Zé Roberto (atacante);

Red Bull Bragantino: Matheus Jesus (volante), Artur (atacante);

Ceará: Bruno Pacheco (lateral), Rafael Sobis (atacante), Rogério (atacante), Fernando Prass (goleiro), Klaus (zagueiro);

Coritiba: César (goleiro), Caetano (zagueiro), Renê Júnior (volante);

Fortaleza: Edson Cariús (atacante);

Goiás: Henrique Almeida (atacante), Lucão (atacante), Vidal (lateral), Luiz Gustavo (zagueiro);

Sport: Marquinhos (meia), Leandro Barcia (atacante), Marllon (zagueiro);

Palmeiras, São Paulo e Vasco: Não anunciaram reforços nesta semana