Gol Linhas Aéreas abre vagas de emprego e aceita currículos; veja os cargos

A Gol tem vagas de emprego abertas e também inscrição de currículo! As vagas já disponíveis estão distribuídas entre RN, PR, TO, RJ, SC e BA. Saiba mais!

“A Gol Linhas Aéreas foi fundada dia 15 de janeiro de 2001, com a razão social “GOL Transportes Aéreos Ltda”. Foi a primeira companhia aérea fundada no Brasil no século XXI e também foi a primeira companhia brasileira a adquirir o conceito de baixo custo, o que oferece preços acessíveis nas passagens.

Hoje é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico, operando em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de ser a terceira maior em frota de aeronaves. “Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 32% do total de assentos oferecidos em voos domésticos e é a companhia com mais participação no mercado doméstico.”

Confira!

Vagas

As vagas disponíveis hoje, 04/01/2020, são:

Agente de Aeroporto – Natal – RN

Agente de Aeroporto – Londrina – PR

Agente de Atendimento Aeroporto – Palmas – TO

Auxiliar de Aeroporto – Foz do Iguaçu – PR

Auxiliar de Aeroporto – Galeão, Rio de Janeiro – RJ

Auxiliar de Aeroporto – Navegantes – SC

Auxiliar de Aeroporto – Salvador – BA.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://site.vagas.com.br/Vagas.