Golaço e quebra de marca histórica: conheça Curtis Jones, nova joia do Liverpool

​No último domingo (5), Liverpool e Everton protagonizaram um tenso clássico, válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Líder da Premier League e sonhando com o título inglês que não vem desde o início dos anos 90, os Reds, que viveram intensa ​maratona de jogos nas últimas semanas, entraram em campo com apenas dois titulares (Gomez e Lallana), formação alternativa e recheada de jovens. Ainda assim, o time de Anfield conseguiu sair com a vitória, graças a um verdadeiro golaço de uma joia do clube.

​​Vestindo a camisa 48, o garoto Curtis Jones, de apenas 18 anos, fazia sua primeira partida profissional em Anfield. No minuto 71, quando o placar ainda apontava igualdade sem gols, o jovem se revelou ao mundo com uma verdadeira pintura de fora da área, batendo com efeito e surpreendendo o goleiro Pickford. Além de decidir a partida em favor de seu clube, Curtis Jones entrou para a história do confronto local, tornando-se o mais jovem jogador a balançar as redes no Merseyside Derby desde o atacante Robbie Fowler, em março de 1994.

Formado no clube vermelho, o meio-campista soma convocações para as seleções de base da Inglaterra desde a categoria Sub-16, hoje integrando o Sub-19. Ainda é cedo para cravar que o jovem se tornará grande, mas é um nome a ser monitorado desde os muitos empolgantes que surgem nesta ‘novíssima geração inglesa’.