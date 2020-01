Governo define salário mínimo para 2020; confira o valor

O governo federal acaba definir o salário mínimo para 2020; De acordo com a medida provisória assinada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, o valor será de R$ 1.039 neste ano.

É a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa a marca de R$ 1 mil. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor serve de referência para 49 milhões de pessoas.

Em abril, a proposta do governo era de que o valor fosse de R$ 1.040, conforme constava no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, o valor ficou acima do valor aprovado no orçamento de 2020 pelo Legislativo – de R$ 1.031. O reajuste foi de 4,1% em relação ao atual mínimo, de R$ 998.

A estimativa do salário foi alterada no decorrer deste ano, de acordo com a variação da inflação. De acordo com a Constituição, o salário mínimo tem de ser corrigido, ao menos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).