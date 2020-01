Governo vai abrir dois novos lotes do abono PIS/PASEP ainda em 2020; Até R$1.045

De acordo com o cronograma divulgado no ano passado, os meses de fevereiro e março contarão com pagamentos do benefício.

O Governo Federal programa abrir, ainda em 2020, dois novos lotes do abono salarial PIS/PASEP. De acordo com o cronograma divulgado no ano passado, os meses de fevereiro e março contarão com pagamentos do benefício.

Vale destacar que o acréscimo de R$47 no valor salarial, de R$998 para R$1.039 e depois de para R$1.045, também vai alterar o pagamento do abono do PIS/PASEP. Sendo assim, quem sacar o dinheiro a partir deste ano terá um valor maior do que quem fez a retirada no ano passado.

O valor do abono a ser pago pelo governo, no entanto, varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84, vai subir para R$87. Para quem teve vínculo o ano inteiro, o valor sobe dos R$998 para R$1.045, um aumento de R$47.

Calendário de saques em 2020

Mês de Nascimento e Data de Saque:

Março e Abril – 13/02/2020

Maio e Junho – 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito Final 6 e 7: Saques em 13/02/2020

Dígito Final 8 e 9: Saques em 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas;

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001.

