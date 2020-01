Grêmio aposta na retomada de Lucas Silva para ter volante em nível de titularidade

​Anunciado como novo reforço do ​Grêmio no primeiro dia de 2020, Lucas Silva, há muito tempo, já estava no radar do clube gaúcho. Pois a contratado do volante só se tornou possível porque ele ficou livre no mercado depois de rescindir com o Real Madrid, gigante espanhol que era dono de seus direitos federativos.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Lucas Silva, V. Ferraz, e Caio Henrique (o último praticamente certo), o Grêmio ta contratando bem demais. — felipe fontanive (@fefontanive7) January 2, 2020

Revelado pelo ​Cruzeiro, o atleta chegou a ser considerado uma das grandes promessas do futebol nacional, tanto que, após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 (neste segundo ano, entrou nas principais seleções da competição, ganhando a Bola de Prata e o prêmio Craque Brasileirão), acabou vendido por cerca de 15 milhões de euros ao clube de Santiago Bernabéu. No entanto, não vingou fora do país (chegou a ser emprestado ao Olympique de Marselha, da França, para uma temporada) e precisou retornar à Toca da Raposa para reconquistar espaço, ganhando a Copa do Brasil em 2017 e 2018.

Tenho medo dessas contratações de peso do Grêmio, quase nunca dão certo. Mas como o Renato já tá há algum tempo quebrando tabus, quebra mais essa pra gente né 🙏🏽

BEM VINDO AO MAIOR DO BR LUCAS SILVA! 🇪🇪🇪🇪🇪🇪 — LUKAS DORNELLES 🇪🇪 (@LukasBwS) January 2, 2020

Na última temporada, só atuou no primeiro semestre, ainda pelo time mineiro, mas já sem o mesmo brilho, tanto que em determinados momentos chegou a ficar sem espaço. Assim, foram apenas 18 vezes em campo. Mesmo assim, o Grêmio tem a convicção de que, por sua qualidade técnica, Lucas Silva possui totais condições de se encaixar em um esquema no qual a posse de bola é fundamental.

Lucas Silva anunciado pelo Grêmio já me fez pensar na síndrome André; É bom jogador, mas será que vai jogar bem aqui? — Matheus Furtado (@mathfurtado_) January 2, 2020

Seja na função de Maicon ou de Matheus Henrique, o Tricolor ganha, no mínimo, um reserva que agrega em relação, por exemplo, a Michel e Rômulo, que eram as alternativas no ano passado. E, como o ex-capitão azul já sofre com problemas físicos, não se descarta até mesmo que ele chegue para ser titular. Na Arena, existe confiança plena em seu futebol, tanto que se firmou um vínculo de cinco temporadas com o jogador. Agora, é esperar para ver o resultado.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.