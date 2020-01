Grêmio buscar sanar carência no elenco e pode repatriar meia em negócio de R$ 40 milhões

​Após anunciar as contratações do goleiro Vanderlei e do lateral-direito Orejuela e enquanto aguarda a documentação para confirmar a chegada do lateral-esquerdo Caio Henrique, o Grêmio agora foca suas atenções em reforços do meio para frente. E a bola da vez é Giuliano, segundo informação de ​GaúchaZH.

vcs parem com essas especulações de Giuliano no Grêmio

eu me iludo fácil — Loren (@brunaloren_) January 20, 2020





O atleta, que já defendeu o Tricolor entre 2014 e 2016, atualmente está no Al-Nassr, da Árabia Saudita. Na Arena, dirigentes admiram suas capacidades físicas e técnicas e, por isso, tentar viabilizar um retorno por empréstimo. A negociação é considerada bastante complexa, uma vez que o clube do Oriente Médio, em 2019, pediu US$ 10 milhões (cerca de R$ 40 milhões para liberá-lo para o Cruzeiro.

Para o Grêmio, seria melhor um meia superior ao Giuliano. Saiu do Grêmio e o time se acertou. — Cristiano W Ferreira (@CristianoWFerre) January 20, 2020

Na Arábia, em duas temporadas, Giuliano disputou 58 jogos e marcou 23 gols. Embora tenha sido um atletas mais de lado de campo em sua primeira passagem pelo Grêmio, agora ele seria contratado como opção a Jean Pyerre, que faz uma função mais central.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.