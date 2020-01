Thiago Neves chega com contrato de uma temporada e cláusulas de produtividade com metas por rendimento dentro de campo. O Tricolor se reuniu com o meia depois que ele conseguiu um acordo com o Cruzeiro para antecipar o fim do contrato, que ia até o final de 2020. No Twitter, o clube brinco com a previsão do tempo em Porto Alegre ao anunciar o novo reforço.